Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури на Земле.

Сегодня на Солнце произошло уже 7 вспышек / фото ESA Сегодня на Солнце произошло уже 7 вспышек /

Сегодня с начала дня на Солнце было зафиксировано множество вспышек.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Отметим, что солнечные вспышки классифицируются по баллам в зависимости от мощности: A, B, C, M, X.

"Сегодня на Солнце произошло 7 вспышек класса С и выше", — говорится на сайте ФИАН.

Подобные вспышки являются источником магнитных бурь на Земле. Магнитные бури могут вызывать сбои в работе систем связи, а также влиять на здоровье метеочувствительных и пожилых людей.

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Чтобы уберечь себя от опасных последствий, за несколько дней до предполагаемой бури нужно придерживаться правил здорового образа жизни. Не употребляйте алкоголь, кофе и сигареты, пейте больше зеленого и травяного чая. Ложитесь спать в одно и то же время и постарайтесь меньше нервничать. Проводите больше времени на свежем воздухе. Если ваше состояние сильно ухудшилось - обязательно обратитесь к врачу.

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Автор: Екатерина Лиманская