Китай запустил свою первую миссию на Марс (фоторепортаж)

Космическому аппарату понадобится 7 месяцев, чтобы пролететь около 55 миллионов километров и добраться до Марса.

Китай успешно запустил с космодрома Вэньчан на острове Хайнань свой первый зонд для исследования Марса "Тяньмень-1" ("Вопрос к небу").

Он должен добраться до орбиты планеты в феврале 2021 года, сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

Марсианский зонд был выпущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5"

Ожидается, что космическому аппарату понадобится 7 месяцев, чтобы пролететь около 55 миллионов километров и добраться до Марса.

Читайте такжеВ NASA назвали дату запуска космической миссии на Марс

Через 11 дней Китай должен запустить еще два зонда в пределах своей миссии.

Цель миссии - изучать подземные условия планеты и попытаться найти там признаки жизни. Зонд "Тяньмень-1" имеет камеру и инструменты, которые помогут проанализировать местные породы и найти лед. Однако исследования поверхности Марса - это лишь одна из частей китайской миссии.

Также на орбиту Красной планеты должен отправиться космический корабль, который будет изучать Марс дистанционно.

Это уже не первая попытка Китая исследовать Марс. В 2011 году вместе с Россией Китай запустил спутник "Иньхуо-1", но тогда он вышел из строя и упал в Тихий океан.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад ОАЭ стала первой страной в арабском мире, которая запустила космический аппарат на Марс.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram