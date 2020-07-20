ОАЭ первыми в арабском мире запустили космический аппарат на Марс (фоторепортаж, видео)

Зонд под названием Hope ("Надежда") должен достичь Красной планеты в феврале 2021 года, когда будет отмечаться 50-летие создания ОАЭ.

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима в Японии.

Запуск состоялся в запланированное время - 20 июля в 01:58 по времени ОАЭ (00:58 по Киеву), сообщает zn.ua со ссылкой на Associated Press.

Отправка зонда "Аль-Амаль" должна была состояться 15 июля, однако была отложена из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, в Японии больше недели шли ливневые дожди, в результате чего на юго-западе страны возникли оползни и подтопления.

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Космический зонд был разработан и сконструирован арабскими учеными и инженерами. Он оснащен двумя солнечными батареями, многоканальной камерой с высоким разрешением, а также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами, уточняет BBC.

Зонд будет изучать верхние слои атмосферы Марса, а также следить за изменением климата, совершая полеты вокруг планеты. Он должен пролететь 500 миллионов километров. Ожидается, что он достигнет Марса в феврале 2021 года, когда ОАЭ будут отмечать 50 лет со дня основания государства.

أول عد تنازلي عربي في تاريخ استكشاف الفضاء!



مسبار الأمل ينطلق إلى المريخ حاملاً معه طموحات العرب..#مسبار_الأمل#أول_عد_تنازلي_عربي#العرب_إلى_المريخpic.twitter.com/pQmQHbNkix — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020

Как сообщал УНИАН, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом "Perseverance". Запуск предварительно запланирован на 30 июля.

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