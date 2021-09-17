Участники миссии "Inspiration4" хорошо себя чувствуют и с восторгом любуются космическими видами.

Космические туристы, которые в рамках миссии "Inspiration4" отправились в путешествие, уже более суток находятся на корабле Crew Dragon Resilience. В компании Илона Маска SpaceX, благодаря которой была организована эта миссия, уже показали исторические кадры с первыми туристами в космосе.

Соответствующие снимки были опубликованы в Twitter-аккаунте туристической миссии "Inspiration4".

На фото туристы любуются видами со смотровой площадки космического корабля. Представители компании SpaceX рассказали, экипаж Crew Dragon, в котором нет ни одного профессионального астронавта, чувствует себя хорошо.

"Члены экипажа Inspiration4 здоровы, счастливы и отдыхают с комфортом. Перед тем, как экипаж отправился спать, они 5,5 раза облетели Землю, завершили первый раунд научных исследований и съели пару обедов", - написали в SpaceX.

Читайте такжеВ осеннюю презентацию Apple попали виды Киева (фото)После этого, через несколько часов, представители первой туристической миссии показали исторические фото и рассказали о состоянии начинающих астронавтов.

"Команда Inspiration4 провела невероятный первый день в космосе! С момента взлета экипаж совершил более 15 оборотов вокруг планеты Земля и полностью использовал купол Crew Dragon", - говорится в сообщении.

Туристическая миссия Inspiration4 - справка УНИАН

Inspiration4 - пилотируемая космическая миссия, запущенная SpaceX. Эта миссия стала первым орбитальным полетом с участием только гражданских лиц на борту. Ранее космические туристы поднимались только до суборбитальной высоты или прибывали к МКС в сопровождении астронавтов. Экипаж проведет на орбите трое суток.

Запуск миссии провели с космодрома Космического центра Кеннеди при помощи ракеты-носителя Falcon 9, которая уже дважды запускалась. Туристы отправились в космос 16 сентября.

Экипаж состоит из четырех человек, ни один из них не имеет профессионального образования астронавта.

В состав миссии вошли помощница врача Хейли Арсено, сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педагог Шан Проктор. Арсено стал также и первым человеком с протезом, побывавшим в космосе.

Возглавил команду основатель и генеральный директор компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Именно он оплатил полет.

Организаторы космической миссии считают, что четыре члена экипажа олицетворяют четыре ценности: лидерство, надежда, щедрость и процветание.

Ранее УНИАН уже сообщал, что у SpaceX показали видео запуска кораблю с космическими туристами.

Автор: Полина Кузенко