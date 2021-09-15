В составе миссии Inspiration4 нет ни одного профессионального астронавта.

Ночью 16 сентября (по киевскому времени) может состояться запуск на орбиту первого гражданского экипажа миссии Inspiration4, выполняемой компанией Илона Маска SpaceX.

По информации компании, ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon уже на площадке 39A во Флориде. Пятичасовое окно запуска для миссии откроется в 20:02 EDT 15 сентября (то есть в 3:02 16 сентября по Киеву).

Прямую трансляцию запуска можно посмотреть на Youtube-канале SpaceX.

Миссия Inspiration4: что известно

Inspiration4 - это пилотируемая космическая миссия, выполняемая компанией SpaceX, которая должна стать первым орбитальным полетом с участием только гражданских лиц на борту. Раньше космические туристы поднимались только до суборбитальной высоты или прибывали к МКС в сопровождении астронавтов.

Читайте такжеИлон Маск показал своего нового щенка и вызвал рекордный рост криптовалюты (фото)Запуск миссии запланирован с космодрома Космического центра Кеннеди с помощью уже дважды запускаемой ракеты-носителя Falcon 9. В составе нет ни одного профессионального астронавта. В нее вошли помощница врача Хейли Арсено, сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педогог Шан Проктор.

Возглавляет команду основатель и генеральный директор компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, а Арсено станет первым человеком с протезированной частью тела, побывавшим в космосе.

Согласно задумке, четыре члена миссии олицетворяют четыре ценности: лидерство, надежда, щедрость и процветание. Они проведут три дня на орбите на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащенного для этого уникальным куполом вместо стыковочного люка.

Проект также должен привлечь внимание общественности к Детской исследовательской больнице Св. Джуда в Мемфисе, штат Теннесси.

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Автор: Катерина Комолова