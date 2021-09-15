Ночью 16 сентября (по киевскому времени) может состояться запуск на орбиту первого гражданского экипажа миссии Inspiration4, выполняемой компанией Илона Маска SpaceX.
По информации компании, ракета Falcon 9 и корабль Crew Dragon уже на площадке 39A во Флориде. Пятичасовое окно запуска для миссии откроется в 20:02 EDT 15 сентября (то есть в 3:02 16 сентября по Киеву).
Прямую трансляцию запуска можно посмотреть на Youtube-канале SpaceX.
Миссия Inspiration4: что известно
Inspiration4 - это пилотируемая космическая миссия, выполняемая компанией SpaceX, которая должна стать первым орбитальным полетом с участием только гражданских лиц на борту. Раньше космические туристы поднимались только до суборбитальной высоты или прибывали к МКС в сопровождении астронавтов.
Читайте такжеИлон Маск показал своего нового щенка и вызвал рекордный рост криптовалюты (фото)Запуск миссии запланирован с космодрома Космического центра Кеннеди с помощью уже дважды запускаемой ракеты-носителя Falcon 9. В составе нет ни одного профессионального астронавта. В нее вошли помощница врача Хейли Арсено, сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педогог Шан Проктор.
Возглавляет команду основатель и генеральный директор компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, а Арсено станет первым человеком с протезированной частью тела, побывавшим в космосе.
Согласно задумке, четыре члена миссии олицетворяют четыре ценности: лидерство, надежда, щедрость и процветание. Они проведут три дня на орбите на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащенного для этого уникальным куполом вместо стыковочного люка.
Проект также должен привлечь внимание общественности к Детской исследовательской больнице Св. Джуда в Мемфисе, штат Теннесси.
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