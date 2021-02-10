Facebook занялся усовершенствованием политической рекламы.

Компания Facebook проанализировала жалобы пользователей социальной сети на отображение политической рекламы в ленте новостей и решила усовершенствовать подбор такого контента.

Об этом говорится в сообщении компании.

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"В течение следующих нескольких месяцев мы будем работать над тем, чтобы лучше понять различные предпочтения людей относительно политического контента, и протестируем ряд подходов. В качестве первого шага мы временно сократим распространение политического контента в ленте новостей для небольшого процента пользователей в Канаде, Бразилии и Индонезии на этой неделе, а в США – на следующей", – информирует Facebook.

В ходе тестов компания хочет улучшить способы ранжирования политической рекламы в лентах новостей с использованием различных источников. Затем социальная сеть определит подходы, которые будет использовать в будущем.

В тесты не будут включать контент государственных агентств и служб.

При этом Facebook не удаляет политическую рекламу полностью.

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Автор: УНИАН