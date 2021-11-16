На днях стало известно, что сразу ряд украинских YouTube-блогеров, которые занимаются развенчиванием кремлевских фейков, стали жертвами атаки российских ботов.

Еще раз: на восьмом году войны с Россией украиноязычный контент модерируется Москвой. Не делает ли сам факт вооруженной агрессии России против Украины эту модерацию ангажированной?

Блогер Татьяна Микитенко после блокировки канала "Рагули" обнародовала скриншот ответа модераторов на ее апелляцию, в которой четко говорилось о том, что хостинг не будет возвращать ей канал с более 200 тысячами подписчиков из-за неоднократных жалоб за якобы "язык вражды". Достаточно вспомнить, когда в 2018-м "московский" YouTube заблокировал ролики украинской спецслужбы с заголовком о том, что "ФСБ активизирует диверсионную работу в Украине", чтобы удостовериться, что в подходе к Микитенко не было никакой досадной ошибки.

Дело в том, что на восьмом году войны с Россией украинский контент в YouTube модерируется... из офиса в Москве. Еще раз: на восьмом году войны с Россией украиноязычный контент модерируется Москвой. Не делает ли сам факт вооруженной агрессии России против Украины эту модерацию ангажированной? Извините, но контент не вне политики, наоборот – именно он преимущественно и становится оружием в руках агрессора в современных реалиях ведения войн.

"Рука Кремля"

Насколько офис YouTube в Москве лоялен к кремлевской машине дезинформации можно проверить, просто перейдя на российские федеральные каналы в видеохостинге – тут вам и фейки о вакцинации, и о прямых запугиваниях нападением России на Украину, и об отрицании существования украинцев как нации. Все ролики - в свободном доступе, не заблокированы. Уважаемые, разве это не нарушает правила пользования YouTube? Да, бывают приятные исключения, когда по указанию центрального офиса в США временно банят откровенно пропагандистские ресурсы в YouTube. Но учитывая пользовательский опыт, это действительно скорее исключение. YouTube - до сих пор кладбище украиноязычного контента в "рекомендациях" и управляемый московским офисом "стриминговый сервис" для кремлевской пропаганды.

Кто руководит контентом - тот руководит обществом

Как справедливо заметил украинский игровой блогер OldBoi в одном из своих видео, офис Москвы до сих пор даже не предоставил украинцам доступ к вмонтированной системе спонсорства каналов (аналогу "патреона"), хоть он есть даже у белорусов.

В сентябре министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил американцам открыть в Украине представительство YouTube, до этого те отвечали, что целесообразности в этом нет. Свидетельствует ли такая медленная реакция YouTube, что создатели крупнейшего видеохостинга в мире просто не хотят брать на себя ответственность за детище и вред, который оно часто наносит неанглоязычным странам, особенно тем, кому "повезло" жить рядом с Россией?

"Полезная" невнимательность Facebook

Похоже, такого мнения и Марк Цукерберг. Хотя его позиция относительно модерирования контента в Facebook уже ни для не секрет, все же стоит напомнить о "Facebook Papers", а именно – разделе с расследованием о недостаточной модерации неанглоязычного контента, из-за чего в ленту новостей (например, украинцев) попадают фейки, манипуляции и "язык вражды", поскольку на борьбу против фейков Facebook 87% бюджета направлял на США, и только 13% - для других стран.

Такое наплевательское отношение Facebook к модерации имеет и другую сторону – это бан за "непонятно что". И очень часто жертвой этого бана тоже, к сожалению, становится украинский сегмент, особенно – онлайн-издания. Как пишет ДМ, у Facebook есть свой "блэк-лист" с 15 украинскими организациями, название которых запрещено употреблять в соцсети. За, например, упоминание о добровольческом полке "Азов" СМИ могут получить"страйк" и, по меньшей мере, снижение охвата страницы.

Или бан без объяснений на жалобы неизвестных о критике российско-украинской войны. И в этом случае невнимательные модераторы (сознательно или бессознательно) помогают в информационной войне России против Украины, как и агрессивной политике любой другой неанглоязычной страны мира.

Все потому, что на жалобу сперва реагирует искусственный интеллект. Группам единомышленников - или же, допустим, агентов или ботов, работающих на спецслужбы, - довольно легко запустить механизм удаления контента, пожаловавшись на пост или страницу. А отменить это решение, достучавшись не до искусственного интеллекта, а до живого работника сети, крайне нелегко. И этим выгодно пользуются "фермы Пригожина".

Все время Роскомнадзор пытается влиять на Facebook, Google и YouTube, потому что, в отличие от рядового украинца, для которого очевидной политикой является лишь чисто политические ролики, а все остальное - то, так сказать, безобидное, "вне политики", - российский регулятор давно усвоил, что любой контент в сети может влиять на политические настроения населения.

Кто руководит контентом - тот руководит обществом. И, некоторые, наверное, удивятся, для этого необязательно применять "Грады" или БПЛА. Достаточно щелкнуть "пожаловаться".