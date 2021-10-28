В The Facebook Papers говорится о том, что Facebook реагирует лишь на 3-5% сообщений о языке ненависти и на 0,6% материалов с элементами насилия.

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хогэн обнародовала документы о внутренней "кухне" компании. Журналисты на основе этих данных выделили основные проблемы Facebook, в частности негативное влияние соцсети на пользователей. Результатом их анализа стала серия публикаций под названием The Facebook Papers.

Читайте такжеВ соцсети Instagram произошел глобальный сбой: пострадали украинцыИздание Chas News проанализировало часть опубликованных материалов The Facebook Papers.

Модерация контента в Facebook

Одна из самых масштабных проблем платформы - модерация контента, особенно в неанглоязычных версиях. Так, отмечается, что некоторые неанглоязычные модераторы получают очень небольшие деньги. Это - причина того, что компания не может справиться с фейками, манипуляциями и языком ненависти в некоторых странах.

Так, из материалов The Facebook Papers стало известно, что 87% бюджета на разработку алгоритмов выявления фейков и манипуляций компания направила на США, а 13% - для других стран.

Алгоритмы Facebook

В The Facebook Papers говорится о том, что Facebook реагирует лишь на 3-5% сообщений о языке ненависти и на 0,6% материалов с элементами насилия.

Кроме того, для руководства Facebook не было секретом и то, что кнопки Like и Share способствовали усилению языка ненависти.

Медленная реакция Facebook на манипулятивный и фейковый контент

Кроме того, Facebook слишком медленно реагирует на манипулятивный и фейковый контент, например, речь идет о дне нападения на Капитолий сторонниками Трампа. В документах The Facebook Papers говорится, что у компании не было четкой схемы работы с контентом, который делегитимизировал выборы в США.

Выяснилось, что перед атакой на Капитолий специалисты по анализу контента видели нарастание фейковых и манипулятивных сообщений, но они вовремя не получили разрешение реагировать на это.

Серая зона контента в Facebook

В документах The Facebook Papers часто упоминается понятие "серой зоны контента" — то есть вредных материалов, которые явно не нарушают правила Facebook: например, это сообщения сторонников нападения на Капитолий и людей, сомневающихся в целесообразности вакцинации.

Еще одна проблема - довольно вялая реакция на дезинформацию. Facebook часто не реагирует или "ссылается" на свободу слова, оставляя эти материалы на платформе.

"Еще одна серьезная проблема компании в отношении спорного наполнения — политика "подождем и увидим" вместо проактивной реакции на дезинформацию, о которой так любит говорить Цукерберг. Эта политика предполагает, что компания не решает проблемы, пока они не станут действительно серьезными", - отмечается в материале.

Facebook-ложь об аудитории

Важной проблемой, о которой стало известно из The Facebook Papers, и о которой говорила Фрэнсис Хоген, стали данные по использованию Instagram. В частности, компания указывала ложные данные об аудитории Instagram: соцсеть теряет молодых подписчиков. В компании об этом знали, но замалчивали статистику, обманывая инвесторов, отмечается в документах.

"Статистика The Facebook Papers свидетельствует, что в реальности с 2019 года число пользователей Instagram среди подростков в США уменьшилось на 13% и, по прогнозам, в ближайшие два года снизится еще на 45%. Также падение ожидается среди аудитории в возрасте 20-30 лет, правда, лишь на 4%", - приводит Chas News статистику.

Призрачное будущее Facebook

Из The Facebook Papers стало известно, что компания знала, что ее платформы используют для торговли людьми, но осознавала, что ограничения некоторых ее функций негативно повлияет на прибыль, поэтому не реагировала.

"Подтвердилась и история о "белом списке" пользователей, которым разрешалось нарушать правила соцсети", - отмечают журналисты.

"Сенат активизирует расследование деятельности Facebook и ждет показаний от ее генерального директора... Однако, если абстрагироваться от деятельности регуляторов, которые попытаются понять, как реагировать на эти разоблачения и что делать с социальным монстром, возникает вопрос: способен ли Facebook вообще измениться и перестать быть самым манипулятивным и одним из наиболее опасных онлайн-сервисов?",- подытожили журналисты.

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Автор: Ольга Робейко