С этой целью команда Минцифры планирует провести встречу с представителями Google.

Министерство цифровой трансформации выступает за открытие в Украине официальных представительств технологической компании Google и видеохостинга Youtube, который принадлежит компании Google.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов.

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"Будет встреча команды Министерства цифровой трансформации с командой Google. Мы будем разговаривать о планах развития компании в Украине. Мы очень хотим, чтобы появилось отдельное представительство Google в Украине, чтобы Youtube появился", - сказал он.

По его словам, важно, чтобы в условиях войны украинский контент в Youtube модерировали именно украинские специалисты, а не работники офисов Youtube в той же России.

Выход PayPal и Stripe на украинский рынок:

Министерство цифровой трансформации планирует провести встречи с руководством международных платежных систем PayPal и Stripe и обсудить возможный выход этих компаний на украинский рынок.

Также министерство ведет переговоры со стриминговым сервисом Netflix о его выходе на украинский рынок.

Google и YouTube: что необходимо знать

Google - глобальная технологическая компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Является одной из крупнейших технологических компаний мира.

YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Является самым посещаемым видеосервисом мира. Принадлежит американской технологической компании Google.

Автор: Павел Степанец