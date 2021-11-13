Жертвами нападений стали каналы, которые развенчивают кремлевские фейки.

Ряд популярных блогеров украиноязычного Youtube пожаловались на атаку российских ботов.

Об этом заявили создатели "Твоя подпольная гуманитарка", Сергей Стерненко, Янина Соколова и Татьяна Микитенко (проект "Рагули").

Отмечается, что атака направлена на каналы, где, в частности, обсуждают фейки российской пропаганды.

Один из украиноязычных каналов "Рагули" с развенчиванием кремлевской пропаганды из-за жалоб из России уже заблокировали за "язык вражды", все остальные – под нападением.

Читайте такжеЗеленский рассмотрит петицию о запрете въезда россиян в УкраинуКак сообщил в Telegram общественный активист Сергей Стерненко, сначала под видео начали появляться комментарии от "пустых" аккаунтов, которые фактически дублировали текст уже оставленных пользователями реакций, а затем неизвестные пожаловались модераторам на "подозрительную активность".

В Twitter автор сатирической Youtube-программы Янина Соколова отметила, что она не впервые становится жертвой нападений российских ботов.

Блогеры подали апелляции в ответ.

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Автор: Виолетта Орлова