Популярный российский блогер Илья Варламов, который называет себя оппозиционным к Кремлю, снял пропагандистский фильм об Украине, спровоцировав в сети возмущение со стороны украинцев.
Фильм "Украина: хитрость Кучмы, коррупция Порошенко, реформы Зеленского" появился на Youtube-канале блогера 2 ноября, и уже за несколько суток успел набрать больше негативных реакций, чем одобрений.
По состоянию на 14:00 4 ноября ролик не понравился свыше 33 тысячам пользователям, под "фильмом" собрались тысячи комментариев с критикой поступка блогера, который позиционировал себя либералом.
Видео посвящено современной истории Украины с 1900-х годов, однако с искаженными и часто замалчиваемыми фактами. Кроме того, Варламов замалчивает факт войны России и Украины, не объясняя истинную причину испорченных отношений между странами и гражданами обеих стран.
Читайте такжеВерховная Рада назначила нового министра реинтеграции оккупированных территорийТакже Варламов опубликовал карту Украины без Крыма, назвав оккупацию Россией украинского полуострова его "присоединением".
Пропагандистский фильм снят в рамках серии "30 лет без СССР", посвященной освещению жизни стран постсоветского пространства, призванной рассказать о якобы ностальгии граждан этих стран по временам СССР.
Похожую акцию осенью этого года делал российский модный глянец ELLE, за что был раскритикован украинскими пользователями в Instagram.
Ролик Варламова об Украине собрал больше всего возмутительных реакций. Сотни пользователей из разных городов Украины заявили, что отписываются от блогера.
А кое-кто сравнил россиянина с известными кремлевскими пропагандистами Ольгой Скабеевой и Евгением Киселевым, над которыми когда-то Варламов сам насмехался.
- Подарите человеку книгу с историей об Украине. По факту, только на первых минутах совершил кучу ошибок по поводу истории. По меньшей мере, можно было вспомнить Будапештский меморандум.
- "Уроки истории дают право считать, что российский либерализм заканчивается на украинском вопросе" - очень правдивая цитата.
- Из Варламова – журналист, как из Скабеевой – инженер-технолог
- Весь выпуск ждал, пока Варламов наконец скажет: а теперь перейдем к теме распятого мальчика.
- Очень ангажированная подача. Не надо молчать, надо показывать. Например: "УНР вошла в состав Советского Союза". Такое впечатление, что сама вошла. О реках крови в Киеве и по всей территории Украины, пролитой при "вхождении" – ни слова. Нет добрых россиян в вопросе об Украине – и точка.
- Боже, на что я потратил почти три часа, будто семь лет российской пропаганды пролетели в один миг. Все ждал распятых мальчиков и бабушек с монтажной пеной. Браво, Илья, Соловьев и Ко просто нервно курят в сторонке.
- "После ухудшения отношений с Россией ..." Ага, а может после нападения на Украину?
- Очень тяжело было смотреть, особенно, когда понимаешь, что тебя пытаются обмануть и навязать невесть что. Варламов в очередной раз доказал, что либерал в России заканчивается там, где начинается вопрос Крыма и Донбасса. Интересно, а когда будет репортаж о его стране? Об олигархах, о Путине? Но не думаю, что там будет так смело.
- Автор, предлагаю приехать в Донецк, оценить местную банковскую и транспортную инфраструктуру. Посмотрите, как выглядят достопримичательности с приходом "русского мира" и спросите людей, как было раньше, пройдесь по городу ночью в комендантский час и дополните картину, почему Украина является враждебным к России государством.
- "Лишили статуса официального языка" ... а каков статус украинского в России? Патлатый, проснись, ты сре** под себя.
- Отписалась, я была лучшего о вас мнения. Все однобоко, где позиция проукраинских сил? Одна проблема – русский язык? Мне он один раз понадобился в жизни. В Тбилиси в магазине на окраине города воду хотела купить, но, судя по интонации, продавщица меня явно не голубкой назвала, и воду не продала.
- Такого разгрома Варламов еще не видел, дизлайки и комментарии явно дают понять, что российская пропаганда и ложь не пройдет защитные редуты адекватности. Ситуация стандартная. Все эти свободофилы, либералы из России ломаются на одном простом украинском вопросе.
- Очередной "либерал" сломался на украинском вопросе. Никогда такого не было – и вот опять.
- Варламов в течение трех часов имитирует присутствие в Украине.
Варламов и Украина
За нарушение госграницы Украины во время визита в аннексированный Крым Варламову в 2017 году был запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет.
Как писали СМИ, Илья Варламов регулярно посещал аннексированный Крым после его оккупации Россией в 2014-м, 15-м и 16-м годах.