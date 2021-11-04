Варламов скрывает факт оккупации Россией Крыма и Донбасса и рассказывает искаженную историю Украины.

Популярный российский блогер Илья Варламов, который называет себя оппозиционным к Кремлю, снял пропагандистский фильм об Украине, спровоцировав в сети возмущение со стороны украинцев.

Фильм "Украина: хитрость Кучмы, коррупция Порошенко, реформы Зеленского" появился на Youtube-канале блогера 2 ноября, и уже за несколько суток успел набрать больше негативных реакций, чем одобрений.

По состоянию на 14:00 4 ноября ролик не понравился свыше 33 тысячам пользователям, под "фильмом" собрались тысячи комментариев с критикой поступка блогера, который позиционировал себя либералом.

Видео посвящено современной истории Украины с 1900-х годов, однако с искаженными и часто замалчиваемыми фактами. Кроме того, Варламов замалчивает факт войны России и Украины, не объясняя истинную причину испорченных отношений между странами и гражданами обеих стран.

Читайте такжеВерховная Рада назначила нового министра реинтеграции оккупированных территорийТакже Варламов опубликовал карту Украины без Крыма, назвав оккупацию Россией украинского полуострова его "присоединением".

Пропагандистский фильм снят в рамках серии "30 лет без СССР", посвященной освещению жизни стран постсоветского пространства, призванной рассказать о якобы ностальгии граждан этих стран по временам СССР.

Похожую акцию осенью этого года делал российский модный глянец ELLE, за что был раскритикован украинскими пользователями в Instagram.

Ролик Варламова об Украине собрал больше всего возмутительных реакций. Сотни пользователей из разных городов Украины заявили, что отписываются от блогера.

А кое-кто сравнил россиянина с известными кремлевскими пропагандистами Ольгой Скабеевой и Евгением Киселевым, над которыми когда-то Варламов сам насмехался.

Подарите человеку книгу с историей об Украине. По факту, только на первых минутах совершил кучу ошибок по поводу истории. По меньшей мере, можно было вспомнить Будапештский меморандум.

"Уроки истории дают право считать, что российский либерализм заканчивается на украинском вопросе" - очень правдивая цитата.

Из Варламова – журналист, как из Скабеевой – инженер-технолог

Весь выпуск ждал, пока Варламов наконец скажет: а теперь перейдем к теме распятого мальчика.

Очень ангажированная подача. Не надо молчать, надо показывать. Например: "УНР вошла в состав Советского Союза". Такое впечатление, что сама вошла. О реках крови в Киеве и по всей территории Украины, пролитой при "вхождении" – ни слова. Нет добрых россиян в вопросе об Украине – и точка.

Боже, на что я потратил почти три часа, будто семь лет российской пропаганды пролетели в один миг. Все ждал распятых мальчиков и бабушек с монтажной пеной. Браво, Илья, Соловьев и Ко просто нервно курят в сторонке.

"После ухудшения отношений с Россией ..." Ага, а может после нападения на Украину?

Очень тяжело было смотреть, особенно, когда понимаешь, что тебя пытаются обмануть и навязать невесть что. Варламов в очередной раз доказал, что либерал в России заканчивается там, где начинается вопрос Крыма и Донбасса. Интересно, а когда будет репортаж о его стране? Об олигархах, о Путине? Но не думаю, что там будет так смело.

Автор, предлагаю приехать в Донецк, оценить местную банковскую и транспортную инфраструктуру. Посмотрите, как выглядят достопримичательности с приходом "русского мира" и спросите людей, как было раньше, пройдесь по городу ночью в комендантский час и дополните картину, почему Украина является враждебным к России государством.

"Лишили статуса официального языка" ... а каков статус украинского в России? Патлатый, проснись, ты сре** под себя.

Отписалась, я была лучшего о вас мнения. Все однобоко, где позиция проукраинских сил? Одна проблема – русский язык? Мне он один раз понадобился в жизни. В Тбилиси в магазине на окраине города воду хотела купить, но, судя по интонации, продавщица меня явно не голубкой назвала, и воду не продала.

Такого разгрома Варламов еще не видел, дизлайки и комментарии явно дают понять, что российская пропаганда и ложь не пройдет защитные редуты адекватности. Ситуация стандартная. Все эти свободофилы, либералы из России ломаются на одном простом украинском вопросе.

Очередной "либерал" сломался на украинском вопросе. Никогда такого не было – и вот опять.

Варламов в течение трех часов имитирует присутствие в Украине.

Варламов и Украина

За нарушение госграницы Украины во время визита в аннексированный Крым Варламову в 2017 году был запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

Как писали СМИ, Илья Варламов регулярно посещал аннексированный Крым после его оккупации Россией в 2014-м, 15-м и 16-м годах.

Автор: Яна Ставская