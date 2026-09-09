Археологи на месте строительства семейного дома обнаружили древний город (фото)

Многочисленные раскопанные здания доказывают, что когда-то это был густонаселенный склон холма.

Известный как холм Монбеллан, расположенный в Тоннере, к юго-востоку от Парижа, где нашли мертвым "вербовщика", который связан с делом Джеффри Эпштейна, судя по недавнему открытию археологов когда-то был домом для целого города.

Как пишет Popular Mechanics, эта находка дает новое представление о существовавших ранее методах городского развития.

В заявлении Французского национального института превентивных археологических исследований (Inrap) команда ученых написала, что они обнаружили в Тоннере группы зданий с многочисленными подвалами и мастерскими. Очевидно, что галльская крепость позднего железного века I века до нашей эры предшествовала римскому заселению и проживанию.

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Отмечается, что новое открытие на этом месте - которое больше не заброшено, поскольку раскопки проводились до начала строительства нового жилого дома - совпадает с раскопками 2024 года, расположенными всего в 50 метрах от него, в ходе которых также были обнаружены фрагменты древнего Тоннера. Вместе они показывают, что когда-то на этом месте располагался плотно застроенный, хорошо организованный склон холма, полный востребованной недвижимости.

"Расположение нескольких зданий на крутых склонах холма Монбеллан свидетельствует о плотной и ограниченной застройке", - заявили эксперты.

На раскопках они обнаружили свидетельства различных этапов заселения. Заселение началось в I веке до н.э., когда галлы использовали это место как оппидум, или крепость. Затем римляне захватили территорию и перестроили её - иногда строя прямо на руинах, а иногда увеличивая плотность застройки. Место оставалось популярным на протяжении средневековья, но в конечном итоге 1500 лет непрерывного заселения, по-видимому, сошли на нет.

Найденные на месте керамика и монеты свидетельствуют о том, что организованное сообщество проживало на вершине холма ещё до прихода римлян. Очевидно, крутой склон холма обеспечил столь желанное место, хотя и потребовал тщательного планирования, чтобы разместить всех обитателей.

Что удивило ученых

Интересно, что самым интригующим открытием на данный момент является большое средневековое сооружение, когда-то состоявшее из нескольких комнат, включая подвал, в котором, по словам исследователей, до сих пор сохранилась "красиво сделанная каменная лестница", и которое пересекает древние ямы. Раскопки также выявили расположенный неподалеку слегка приподнятый подвал римской эпохи.

В ходе отдельной находки команда обнаружила комнату со сводчатым входом, который в какой-то момент обрушился в яму. Раскопки обнаружили клиновидные камни, которые когда-то образовывали арку, а железные детали, все еще зажатые между камнями, служили свидетельством деревянной двери, которая, вероятно, обозначала вход.

Важно, что на этом месте также были обнаружены поселения римской эпохи - некоторые со сохранившимися стенами - и одно сооружение с внутренним двором. Находки металлургического шлака указывают на то, что в римскую эпоху здесь действовала металлообрабатывающая мастерская.

Команда заявила, что дальнейшие раскопки позволят полностью обнажить сооружения, возможно, выявив дополнительные функции зданий. Эксперты надеются пролить свет на изменчивую историю затерянного города Тоннер, начиная с галльского железного века и заканчивая римской эпохой и Средними веками.

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