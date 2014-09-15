Все итоги презентации iPhone 6 и Apple Watch (видеообзор)

Как сообщает обозреватель Danila Kulesha, компания Apple на презентации 9 сентября показала iPhone 6, iPhone 6 plus с диагоналями 4.7 и 5.5 дюймов соответственно. Оба смартфона оснащены процессором нового поколения Apple A8 и сопроцессором M8, который отслеживает активность пользователя. Оба смартфона имеют камеру на 8 мегапикселей с апертурой f/2.2 и вспышкой True Tone. Единственное отличие камеры iPhone 6 plus - оптическая стабилизация изображения при съемке видео.

Apple также представила систему Apple Pay, которая позволяет прикладывая смартфон к терминалу проводить платежи одним касанием пальца. Пока что в США есть 220 точек, которые готовы принимать деньги таким образом.

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Часы Apple Watch замеряют основные показатели здоровья пользователя. Их можно использовать как продвинутый спортивный трекер. Смена режима часов меняет интерфейс. Они поступят в продажу не раньше 2015 года по цене около 350 долларов США.