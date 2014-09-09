На презентации iPhone 6 выступит U2

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The New York Times.

Ожидается, что, помимо живого выступления, группа сделает заявление относительно нового совместного проекта с ведущим производителем гаджетов.

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В кругах, близких к U2, а также представители компании Apple подтвердили газете, что скорее всего речь идет об интеграции нового альбома рок-коллектива с одним из новых продуктов Apple. Источники информации не раскрываются, поскольку выступление U2 и их сделка с Apple держатся в секрете.

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Взаимоотношения U2 и Apple начались в 2004 году со специальной серии iPod, которые выпускались с выгравированными автографами четырех членов группы. Фронтмен U2 Боно дружил со Стивом Джобсом, а продюсер лейбла Universal Music Group, выпускающего альбомы группы, Джими Йовин стал участником сделки по приобретению Beats Electronics.