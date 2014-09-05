Умные часы Apple iWatch позволят одним движением оплачивать товары и услуги

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что Apple iPhone 6, который также должен быть анонсирован 9 сентября, станет первым смартфоном Apple, который получит чип NFC (near-field communication). За счет этого чипа и сканера отпечатков пальцев Touch ID, примененного еще в модели iPhone 5S, пользователь сможет оплачивать продукты одним касанием пальца.

Однако, по данным источников WSJ, аналогичная технология будет поддерживаться и в носимом устройстве Apple. Таким образом, пользователь сможет через умные часы платить за товары и услуги при помощи данных банковской карты, которые хранятся в системе Apple iTunes. Косвенно это подтверждает и тот факт, что Apple запатентовала чип, совмещающий функции NFC и зарядного устройства.

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Согласно информации газеты, iWatch будут доступны в двух модификациях - с диагональю экрана 1,3 и 1,5 дюйма. Кроме того, устройства будут оснащены сенсорами для отслеживания здоровья и физической активности пользователя. Apple не прокомментировала эту информацию.

Умные часы, как ожидается, станут первой новой категорией продуктов от Apple с 2010 года, когда компания представила планшет iPad. Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что iWatch не поступят на рынок раньше 2015 года.

На данный момент опыт работы с платежными решениями с использованием сканера отпечатков имеет компания Samsung. Ее смартфон Galaxy S5 позволяет вместо пароля отсканировать палец владельца аккаунта PayPal.