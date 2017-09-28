В Перу нашли скелеты мужчин, принесенных в жертву около 1000 лет назад (фото)

Группа археологов из Перу и Японии обнаружила в 700 км от столицы Лимы гробницу с останками девяти мужчин, которые были принесены в жертву в ходе религиозного ритуала. Также в святилище были обнаружены металлургическая мастерская и гробница с захоронением представителя элиты. Возраст находок - около 1000 лет, они относятся к Сиканской культуре, сообщает Reuters.

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Ученые утверждают, что мужчинам, принесенным в жертву, было около 25-30 лет. В гробницах также было обнаружено множество керамических изделий и ножей.

Считается, что представители Сиканской культуры были торговцами и искусными ремесленниками, работавшими с металлами и керамикой, и вымерли после серьезной засухи, которая длилась 30 лет. Они были предшественниками инков и жили на северном побережье Перу в период между 750 и 1375 годами н.э.