В Чернигове археологи совершили уникальную находку времен Киевской Руси

В Чернигове во время исследовательских раскопок на территории древнерусского Детинца на этой неделе археологи обнаружили редкую находку - печь для обжига извести.

Как сообщила руководитель исследований, кандидат исторических наук Елена Черненко, печь для обжига извести обнаружена в Чернигове впервые, а в целом, находка уникальна не только для Черниговщины, но и территории бывшей Киевской Руси.

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«Для Древней Руси в целом известно всего несколько таких сооружений - я знаю о двух таких печах, коллеги подсказывают, что есть третья, мы обнаружили четвертую. Огорчает только, что печь имеет плохое сохранение», - отметила она.

Черненко объяснила, что печи для обжига извести работали там, где велось монументальное строительство. В печь загружалась меловая порода, из которой выжигали известь, которая затем использовалось в строительстве. «Если с древнерусского периода известно несколько сотен архитектурных памятников, то печей за три века - несколько, в этом и есть их уникальность», - уточнила археолог. Она отметила, что печь имеет вид шахты высотой несколько метров до 3 метров в диаметре. От печи на высоту до трех рядов кладки сохранились отдельные участки двух стен, сложенных из кирпича-плинфы на глине и часть внутреннего объема, заполненного меловой породой. Плинфа не имеет следов повторного использования. Археологи предполагают, что она взята непосредственно из партии, заготовленной для строительства одной из построек на территории Детинца.

«Для какого именно сооружения - еще нужно уточнить. Напоминает ту плинфу, из которой была построена южная галерея Спасо-Преображенского собора, которая не сохранилась (галерею исследовали в 2012-2013 годах)», - добавила руководитель археологической экспедиции. По предварительным данным, обнаруженная печь датируется концом XII века.

Раскопки на территории Вала в Чернигове, начавшиеся в конце июня, проходят во исполнение областной целевой программы археологических исследований в Черниговской области на 2013-2020 годы при содействии Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний». Заказчик исследований - Черниговский областной исторический музей имени В.В. Тарновского.

В работах участвуют научные сотрудники заповедника и студенты Учебно-научного института истории, этнологии и правоведения имени А. М. Лазаревского Черниговского национального педагогического университета им. Т. Г. Шевченко.