Tesla создала передвижной дом на солнечных батареях (фото)

Компания Tesla Motors запустила просветительскую программу, с помощью которой американский производитель электромобилей хочет научить людей копить и расходовать электроэнергию. Для этого фирма построила «крошечный домик» (Tiny House), оснащенный всем необходимым оборудованием. Об этом сообщает Motor.

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Масса дома составляет две тонны. На него установлены шесть солнечных панелей для накапливания энергии общей мощностью два киловатта. Также на «крошечный домик» поставили домашнюю станцию быстрой зарядки электрокаров Tesla Powerwall. Само строение сделано из «местной, возобновляемой древесины без химикатов».

«Крошечный домик» при помощи электрического кроссовера Tesla Model X будет ездить по крупнейшим городам Австралии в течение пары ближайших месяцев. Сейчас он находится в Мельбурне.

В ноябре 2016 года компания Tesla приобрела крупного производителя солнечных батарей – компанию SolarCity. До этого, в октябре того же года, американский производитель электрокаров подписал договор о намерениях с Panasonic. Согласно этому документу, две компании должны заниматься совместным производством солнечных батарей.

Ранее сообщалось, что Tesla переключила остров в Тихом океане на солнечные батареи.