Пользователи Facebook столкнулись с глобальным сбоем

В работе социальной сети Facebook произошел глобальный сбой. Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что пользователи соцсети со всего мира сообщают об отсутствии доступа к Facebook, передает РБК-Украина.

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В компании ответили, что специалисты устраняют данную проблему. Пользователи получают сообщение о проблемах при попытках открыть любую страницу в социальной сети. Команда Facebook предпринимает необходимые меры для того, чтобы устранить неполадки.

Проблемы с доступом к Facebook поступают от пользователей из разных стран мира. Пользователи обсуждали неполадки Facebook в Twitter, запустив хештег #facebookdown. Отметим, что в Украине пока не зафиксировано случаев проблем с доступом к социальной сети Facebook.

В конце сентября 2015 года у Facebook дважды за неделю произошел сбой. В первый раз неполадки устранили за 15 минут, во второй - более чем за час.