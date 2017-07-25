Цукерберг поспорил с Маском об угрозе человечеству от искусственного интеллекта

Глава Facebook Марк Цукерберг назвал "безответственной" позицию основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно угроз, которые несет человечеству развитие искусственного интеллекта.

С таким заявлением предприниматель выступил во время трансляции в Facebook Live, сообщает CNBC.

Один из пользователей соцсети поинтересовался мнением Цукерберга относительно недавнего заявления Маска, где тот признался в опасениях из-за развития искусственного интеллекта в будущем.

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"Искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше, а предсказывать конец света очень безответственно", - заявил создатель Facebook.

Напомним, ранее в июле 2017 года генеральный директор Tesla Илон Маск назвал искуственный интеллект "наибольшей угрозой, с которой мы столкнемся как цивилизация".

"Искусственный интеллект - фундаментальный риск для человечества. ДТП, авиакатастрофы, некачественные лекарства и плохая еда такими не являются", - сказал Маск.

Он считает, что в данной области необходимо государственное регулирование, которое будет сдерживать компании в погоне за все более совершенным искусственным интеллектом.