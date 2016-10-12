NASA перенесло запуск ракеты с украинским двигателем

14:41, 12 октября 2016
Наука и IT
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NASA отложило запуск космической ракеты Antares OA-5 с грузовым кораблем Cygnus и украинским двигателем. 

Запуск ракеты перенесен из-за подготовки к тропическому шторму / nasa.gov

Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Намеченный на 13 октября запуск состоится не ранее 16 октября.

Изменение даты старта связано с подготовкой к тропическому шторму "Николь", который сейчас находится в районе Бермудских островов и грозит дойти до места старта ракеты в штате Виргиния.

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