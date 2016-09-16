Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту спутник и космические аппараты Google (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного космического агентства в Facebook.

"Состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса "Вега" с первым перуанским спутником ДЗЗ PerúSAT-1 и космическими аппаратами SkySat-4, 5, 6, 7 для американского оператора Terra Bella, который принадлежит Google", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ракета-носитель "Вега" разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI).

"Маршевый двигатель РД-843 для 4-й степени ракеты-носителя разработан Государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля и изготовлен Государственным предприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова".

Этот пуск был седьмым в рамках программы "Вега" и первым в 2016 году.