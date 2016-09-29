Apple работает над новым iPhone 8 - СМИ
Apple работает над новым смартфоном Apple, который предположительно получит название iPhone 8.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на сотрудника израильского офиса компании.
По его словам, Apple планирует отказаться от промежуточной модели iPhone 7s. Его коллеги работают над радикальным редизайном гаджета, и поэтому он получит название iPhone 8. Среди прочего, инженеры планируют избавиться от рамок вокруг дисплея.
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При этом другие сотрудники офиса отказались уточнять, над какими проектами они работают. Знакомый с несколькими работниками компании инженер из Cisco отметил, что в Израиле Apple занимается «железом».
По данным MacRumors, новый смартфон от Apple выйдет в 2017 году и будет полностью сделан из стекла. Он получит безрамочный экран, а датчик отпечатков пальцев, динамик и фронтальная камера будут вмонтированы в дисплей.