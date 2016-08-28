Миссия "Юноны": ученые надеются разгадать тайну 350-летнего урагана на Юпитере

Как ожидается, "Юнона" сделает и передаст на Землю снимки колоссальных перемещений атмосферных масс планеты, сообщает Русская служба Би-би-си.

Пролетая над Юпитером в направлении с севера на юг, зонд двигался со скоростью более 200 тысяч километров в час.

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Снимки облаков Юпитера в самом высоком разрешении NASA рассчитывает обнародовать на будущей неделе.

Одна из задач экспедиции состоит в изучении состава планеты. Специалисты NASA надеются узнать, есть ли у нее твердое ядро или она полностью состоит из газа, испытывающего чрезвычайную степень сжатия.

Еще одна загадка, которую рассчитывают разгадать ученые, связана с самой заметной деталью на диске планеты - Большим красным пятном Юпитера. Это гигантский ураган, который земные астрономы наблюдают уже более 350 лет.

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После нынешнего пролета центр управления полетами отправит "Юнону" на еще один виток продолжительностью 53 дня. 19 октября с помощью двигателей зонда специалисты NASA намерены сократить период оборота вокруг Юпитера до 14 дней.

На этой орбите "Юнона" будет находиться до февраля 2018 года, когда она получит команду "нырнуть" в атмосферу Юпитера, что будет означать для нее своего рода самоубийство.

Космический аппарат оказался в зоне гравитации Юпитера 5 июля. За время полета, продолжавшегося пять лет, он покрыл более 2,8 миллиардов километров.