Кук назвал крупнейшие ошибки Apple за время своего правления
Глава Apple Тим Кук назвал две крупнейшие ошибки корпорации за время своего правления.
По его словам, компании не стоило выпускать приложение Apple Maps и брать на работу топ-менеджера Джона Броувета для развития своей розничной сети. Об этом топ-менеджер рассказал в интервью The Washington Post, передает Lenta.ru.
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Кук отметил, что картографический сервис подвергся серьезной критике и ему пришлось лично извиняться перед пользователями за низкое качество продукта. "Карты были ошибкой. Но мы достаточно честно относились к себе, чтобы признать, что это был не наш звездный час. Мы набрались смелости, чтобы найти еще один способ сделать это. Это важно. Это единственный способ для компании учиться на своих просчетах", - рассказал он.
Второй ошибкой гендиректора Apple стал приход в компанию Джона Броувета, ответственного за развитие розничной сети корпорации. "Он не вписывался в нашу идеологическую среду - вот как бы я описал это. Мы много говорили с ним и приняли решение нанять его, что оказалось ошибкой", - отметил Кук. Сам Броувет отметил, что уход из Apple стал "лучшим моментом в его жизни".
Интервью Тима Кука The Washington Post вышло 13 августа и приурочено к пятилетию его нахождения на посту гендиректора Apple. В нем Кук также рассказал журналистам о падении продаж смартфонов.