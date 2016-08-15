Кук назвал крупнейшие ошибки Apple за время своего правления

По его словам, компании не стоило выпускать приложение Apple Maps и брать на работу топ-менеджера Джона Броувета для развития своей розничной сети. Об этом топ-менеджер рассказал в интервью The Washington Post, передает Lenta.ru.

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Кук отметил, что картографический сервис подвергся серьезной критике и ему пришлось лично извиняться перед пользователями за низкое качество продукта. "Карты были ошибкой. Но мы достаточно честно относились к себе, чтобы признать, что это был не наш звездный час. Мы набрались смелости, чтобы найти еще один способ сделать это. Это важно. Это единственный способ для компании учиться на своих просчетах", - рассказал он.

Второй ошибкой гендиректора Apple стал приход в компанию Джона Броувета, ответственного за развитие розничной сети корпорации. "Он не вписывался в нашу идеологическую среду - вот как бы я описал это. Мы много говорили с ним и приняли решение нанять его, что оказалось ошибкой", - отметил Кук. Сам Броувет отметил, что уход из Apple стал "лучшим моментом в его жизни".

Интервью Тима Кука The Washington Post вышло 13 августа и приурочено к пятилетию его нахождения на посту гендиректора Apple. В нем Кук также рассказал журналистам о падении продаж смартфонов.