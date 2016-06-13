Apple представила новую операционную систему для своих компьютеров

Трансляция презентации компании велась на ее сайте в понедельник, 13 июня, передает Дождь.

Новая операционная система позволит автоматически разблокировать компьютер, если у пользователя на руках будут Apple Watch. Голосовой помощник Siri можно будет активировать нажатием на специальный значок или при помощи определенной комбинации клавиш. Работать он будет только при подключении компьютера к питанию.

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Sierra также позволит пользователям делать покупки при помощи Apple Pay прямо через браузер. Для оформления транзакции пользователю нужно будет поднести свой палец к сканеру отпечатка пальцев на iPhone.

В новой версии операционной системы появится функция, которая позволит пользователям освободить место на жестком диске, удалив ненужные файлы и направив их в облачное хранение. Новая ОС позволит пользователям смотреть видео в небольшом окне и работать при этом с другими файлами.

Кроме того, Apple отказалась от прежних названий своих операционных систем по типу OS X. Теперь новые операционки будут называться macOS.

Sierra будет доступна уже осенью этого года.