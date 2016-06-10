Apple намерена продавать излишки энергии солнечных батарей с крыши штаб-квартиры

Корпорация Apple планирует продавать излишки электроэнергии, которые вырабатываются солнечными батареями, установленными на крыше ее новой штаб-квартиры в Купертино, штат Калифорния, сообщает Росбалт.

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"Дочерняя компания Apple Energy LLC обратилась в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США для того, чтобы получить разрешение на продажу электроэнергии солнечных батарей, водородных топливных элементов, а также "солнечных ферм", гидроэлектростанций и биогазовых установок в штатах Орегон, Северная Каролина, Калифорния, Невада и Аризона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корпорация Apple, которая планирует переехать в новую штаб-квартиру Apple Campus 2 с солнечными панелями на крыше в следующем году, также как и компания Google, стремится стать одним из крупнейших инвесторов в энергетических проектах.

"Apple в 2015 году потратила 850 миллионов долларов на 130-мегаваттную "солнечную ферму". Если обращение корпорации будет удовлетворено, то она сможет продавать электроэнергию непосредственно потребителям", - подчеркивает издание.