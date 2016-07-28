Большое красное пятно оказалось "порталом" в недра Юпитера

Это образование, по мнению ученых, является "порталом", через которое тепловая энергия покидает недра газового гиганта, передает Lenta.ru. По мнению ученых, БКП является источником акустических волн, переносящих энергию из недр газового гиганта в верхние слои атмосферы (на высоту до 800 км над пятном). В БКП колебания возникают, как полагают планетологи, в результате перераспределения энергии в глубоких слоях атмосферы Юпитера.

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Хотя механизм разогрева верхних слоев атмосферы БКП окончательно не ясен, в нем принимают участие, по мнению планетологов, силы Кориолиса, действие которых ограничивает распространение тепловой энергии в приэкваториальной части газового гиганта.

Аналогичный механизм отвечает за разогрев атмосферы над Андами в Южной Америке и характерен не только для Земли и Юпитера, но и Сатурна, Урана и Нептуна. Перенос энергии акустическими волнами из недр небесного тела, по мнению ученых, позволяет решить вопрос аномального разогрева приэкваториальных участков атмосферы газовых гигантов, для чего солнечной энергии оказывается недостаточно.

Ученые замечают, что, хотя теория о роли БКП в разогреве атмосферы Юпитера существовала ранее, им впервые удалось провести прямое наблюдение, ее подтверждающее. Основная часть исследований астрономов проходила на инфракрасном телескопе IRTF (Infrared Telescope Facility), расположенном на вершине вулкана Мауна-Кеа (Гавайи, США).

БКП имеет размеры около 40 тыс. км в длину и 13 тыс. км в ширину. Это больше любых линейных размеров Земли. Пятно представляет собой самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, а его наблюдением ученые занимаются в течение последних 300 лет.