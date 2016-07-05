NASA показало видео вращения галилеевых спутников вокруг Юпитера

Из полученных изображений NASA составило видео. На нем показаны Юпитер и его четыре крупнейших спутника (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто), которые впервые обнаружил в XVII веке итальянский ученый Галилео Галилей, передает Lenta.ru.

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Напомним, космический аппарат "Юнона", задачей которого является исследование Юпитера, сегодня успешно зашел на орбиту этой планеты.

Аппарат успешно выполнил 35-минутный маневр, во время которого снизил скорость и оказался под воздействием гравитационных сил Юпитера.