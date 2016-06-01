В Северной Корее появилась своя соцсеть, но за день ее взломали

Первым сайт StarCon заметил Дуг Мадори, сотрудник интернет-компании Dyn. По его словам, открытие сайта, зарегистрированного в Северной Корее, - крайне редкое явление, которое сразу привлекает внимание. Название сайта дает основания предположить, что оно связано с государственной компанией Star, передает Русская служба Би-би-си.

Сайт StarCon был создан на основе коммерческого пакета ПО под названием phpDolphin и имел многие признаки привычных нам соцсетей, в том числе новостную ленту, систему обмена сообщениями и страницы для личных данных пользователей. Однако многие страницы сайта были недоработаны и заполнены бессмысленным текстом.

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"Думаю, что сайт не предназначался для доступа за пределами Северной Кореи", - рассказал Мадори.

по его словам, упоминание StarCon в твите компании Dyn привело к тому, что люди стали регистрироваться на новом сайте, создавать там свои учетные записи, а также обмениваться сообщениями.

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Одним из первых был зарегистрирован аккаунт, пародирующий лидера КНДР Ким Чен Ына. В общей сложности за недолгое время существование сайта там было создано около 300 учетных записей.

"На сайте регистрировалось множество людей, которые, судя по их комментариям, искренне считали, что с его помощью они смогут общаться с людьми в Северной Корее", - сказал Мадори.

"Я уверен, что ни один житель Северной Кореи никогда не пользовался этим сайтом, несмотря на то что он размещался на северокорейском сервере", - добавил он.

Через день после появления сайта, он подвергся взлому и стал перенаправлять всех пользователей на просмотр одного из видеороликов, размещенных на портале YouTube. После этого он полностью исчез из сети.