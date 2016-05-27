Суда КНДР пересекли "северную линию разграничения": Южная Корея открыла предупредительный огонь
08:34, 27 мая 2016Мир
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Южнокорейский флот сделал пять предупредительных выстрелов после того, как два суда КНДР пересекли морскую границу в Желтом море, известную как "северная линия разграничения".
REUTERS
Об этом заявили военные Сеула, пишет Украинская правда со ссылкой на южнокорейское агентство Younhap.
Отмечается, что границу пересекли рыболовная лодка и патрульный катер. Через восемь минут после пересечения морской границы, суда вернулись обратно.
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Инцидент произошел в пятницу в 7:30 по местному времени.
Как сообщает агентство, это второй подобный случай. В феврале патрульный катер КНДР вторгся в территориальные воды Южной Кореи, но отступил после того, как по нему открыли предупредительный огонь.
Военные чиновники считают, что такими вторжениями Пхеньян может проверять боевую готовность Южной Кореи.
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