Телефоны украинцев защитит национальный антивирус
Лаборатория Zillya! Антивирус представила свой новый продукт, созданный для телефонов и планшетов, работающих на ОС Android
Zillya! Mobile Antivirus - это первый украинский антивирус для мобильных устройств, созданный на основе собственных разработок и технологий.
Новый продукт Zillya! Mobile Antivirus содержит функции:
- антивирусной защиты
- оптимизации
- ускорения работы устройства
По словам руководителя отдела мобильных решений Максима Макаева, мобильный антивирус от Zillya! не требует особых навыков от пользователя или значительных системных ресурсов от устройства, в то же время, является достаточно надежным, чтобы обеспечить базовую защиту смартфонов и планшетов украинцев от вирусов и программ-шпионов.
Zillya! Mobile Antivirus является бесплатной программой, которую можно скачать через официальный магазин приложений Google Play Market.
"Кроме того, вы не увидите в Zillya! Mobile Antivirus никакой явной или скрытой рекламы, никаких всплывающих сообщений или баннеров"- говорят в компании.
В Zillya! верят, что будущее за развитием антивирусных программ для мобильных устройств, ведь современные смартфоны и планшеты становятся неотъемлемой частью нашей жизни, и все чаще выступают объектом атак мошенников.
Скачать Zillya! Mobile Antivirus из PlayMarket: https://goo.gl/MQ0XTB