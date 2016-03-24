Телефоны украинцев защитит национальный антивирус

Zillya! Mobile Antivirus - это первый украинский антивирус для мобильных устройств, созданный на основе собственных разработок и технологий.

Новый продукт Zillya! Mobile Antivirus содержит функции:

- антивирусной защиты

- оптимизации

- ускорения работы устройства

По словам руководителя отдела мобильных решений Максима Макаева, мобильный антивирус от Zillya! не требует особых навыков от пользователя или значительных системных ресурсов от устройства, в то же время, является достаточно надежным, чтобы обеспечить базовую защиту смартфонов и планшетов украинцев от вирусов и программ-шпионов.

Zillya! Mobile Antivirus является бесплатной программой, которую можно скачать через официальный магазин приложений Google Play Market.

"Кроме того, вы не увидите в Zillya! Mobile Antivirus никакой явной или скрытой рекламы, никаких всплывающих сообщений или баннеров"- говорят в компании.

В Zillya! верят, что будущее за развитием антивирусных программ для мобильных устройств, ведь современные смартфоны и планшеты становятся неотъемлемой частью нашей жизни, и все чаще выступают объектом атак мошенников.

Скачать Zillya! Mobile Antivirus из PlayMarket: https://goo.gl/MQ0XTB