Днепр планируют оздоровить по примеру Рейна

В Днепропетровске разрабатывают программу оздоровления Днепра. Группа ученых – экологов называет состояние главной реки страны критическим и предлагает масштабную программу, рассчитанную на 15 лет. Ее внедрение позволит сбалансировать состояние речных экосистем и снова запустить процессы их самовосстановления, которые теперь почти остановились.

Большинство больших предприятий города сбрасывают свои стоки именно в Днепр. Ежегодно у него попадает около 800 миллионов кубометров промышленных отходов. Очистительные сооружения способны перерабатывать лишь треть от этого количества. Проблем добавляют и многочисленные водохранилища. В результате Днепр мелеет, замедляется течение, разрушаются берега – говорит один из разработчиков программы, директор института проблем природопользования НАН Украины Аркадий Шапар. Научные работники предлагают углубить русло, биологическими методами очистить акваторию и укрепить берега – что-то похожее уже делали в Германии, во время оздоровления Рейна. Программа предусматривает также строительство новых мощных очистительных сооружений. На сегодня это первый и самый масштабный проект по оздоровлению Днепра в Украине. Помощь в его разработке оказывают правительственные организации Германии и Нидерландов. Впрочем, для воплощения этих планов в жизнь нужно 5 миллиардов гривен.

Немецкая волна