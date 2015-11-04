На Марсе обнаружили разъедающий скалы ядовитый туман

Об этом сообщается на сайте Американского геологического общества, передает Лента.ру.

Ученые анализировали показатели со спектрометра альфа-частиц и рентгеновского излучения (APXS) и с мессбауэровского спектрометра удаленного доступа — установленных на марсоходе инструментов, предназначенных для анализа минералогии железа на поверхности Марса.

Исследователям обнаружили в скальных породах высокое соотношение окисленного железа к общему железу. При этом необычный разброс этих пород наблюдался в пределах ограниченной территории. Дальнейшие изыскания показали, что эти породы потеряли кристаллическую структуру. Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой это произошло из-за воздействия кислотных паров, образовавшихся при вулканических извержениях на Марсе.

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Механизм процесса исследователи описали следующим образом: кислотный туман выщелачивает часть горных пород, оставляя от них только «скелет», из которого постепенно удаляется влага. Впоследствии солнечный свет воздействует на получившуюся субстанцию, окисляя содержащееся в нем железо пропорционально количеству получаемого света. Именно это и объясняет высокое соотношение окисленного железа к общему железу.

Исследователи сравнили кислотный пар с Марса с ядовитым туманом, который образуется на Гавайях при извержениях вулкана Килауэа.

Как сообщал УНИАН ранее, знаменитые марсианские каналы оказались следами последних вод океанов Марса, "вмороженных" в осадочные породы в далеком прошлом и растопленных в ходе извержений вулканов 3,2 миллиарда лет назад.