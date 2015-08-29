На Гавайях начался эксперимент по подготовке к полету на Марс - СМИ

На Гавайских островах рано утром в субботу, 29 августа, начался новый эксперимент в рамках подготовки к пилотируемому полету на Марс.

Шестеро ученых - из США, Германии и Франции - на протяжении года будут жить в изолированном пространстве под одной крышей и питаться консервами и продуктами, высушенными в замороженном состоянии, чтобы протестировать условия, в которых будет жить и работать экипаж миссии на Марс, сообщает Deutsche Welle.

Новый приют шести энтузиастов составляет шесть метров в высоту и 11 метров в диаметре. У каждого из них есть своя маленькая комнатка с кроватью и письменным столом. Меню участников эксперимента будет состоять, к примеру, из консервированного тунца, сырного порошка и других продуктов, высушенных методом сублимации. Выходить на внешнюю площадку будет разрешено лишь в космических скафандрах. Доступ к Интернету ограничен.

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Германию на эксперименте представляет физик Кристиане Хайнике. 30-летняя выпускница Технического университета Ильменау в своем блоге так объяснила свою мотивацию: "Мы хотим помочь отправить на Марс первых людей. Хотя каждому сразу очевидно, что для этого нужно разработать космический корабль, скафандры и станции для работы на Марсе, многие недооценивают того, что важнейшим фактором является все-таки человек".

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