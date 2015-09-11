Ученые выяснили природу происхождения каналов на Марсе

15:36, 11 сентября 2015
Наука и IT
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Знаменитые марсианские каналы оказались следами последних вод океанов Марса, "вмороженных" в осадочные породы в далеком прошлом и растопленных в ходе извержений вулканов 3,2 миллиарда лет назад.

NASA

Сети гигантских каньонов на Марсе, которые астрономы 19 века ошибочно считали "каналами марсиан", были порождены гигантскими подземными реками, возникшими 3,2 миллиарда лет назад в результате таяния последних остатков океана Марса в самых глубоких каньонах на его дне.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.

"Мы выяснили, что осадочные породы, накапливавшиеся на дне океанов Марса в самые ранние этапы их существования, могли похоронить под собой огромные запасы воды с поверхности планеты. Это событие само по себе могло послужить причиной того, почему Марс превратился в ледяную пустыню. Возможно, что в этих отложениях, часть из которых сейчас выходит на поверхность, сохранились следы среды, способной поддерживать жизнь", — заявил Алексис Родригез (Alexis Rodriguez) из Планетологического института в Тусоне (США).

Как объясняет Родригез, последние несколько десятилетий ученые считали, опираясь на данные, собранные космическими аппаратами из серии "Викинг", что знаменитые каналы на поверхности Марса возникли в результате таяния южной полярной шапки красной планеты и появления временных рек, чьи русла прочертили сеть из множества глубоких и широких каньонов на ее поверхности.

Авторы статьи усомнились в этом, так как многие каналы расположены далеко от южного полюса, и их узор в некоторых местах совершенно не соответствует тому, как должна была течь вода после таяния полярной шапки. Кроме того, большое количество каналов присутствует в северном полушарии Марса, на очень большом расстоянии от южного полюса.

Родригез и его коллеги попытались найти ответ на эту загадку, изучая снимки каналов на северной равнине Хриса, в долинах Маринера и некоторых других регионах Марса, которые были изучены при помощи зонда MRO.

Изучив структуру каналов, их расположение, количество и устройство кратеров рядом с ними, геологи раскрыли две необычных вещи. Во-первых, каналы на разных равнинах происходили из разных источников и не были связаны между собой. Во-вторых, они были расположены в окрестностях тех частей равнин, которые в далеком прошлом представляли собой дно океана.

Это натолкнуло ученых на мысль, что в самых глубоких слоях пород, скопившихся на дне океана, может таиться замерзшая вода, попавшая туда в далеком прошлом, когда на Марсе было тепло и у него была плотная атмосфера.

Ученые проверили эту идею, изучив структуру кратеров в окрестностях подобных впадин. Как оказалось, вокруг них содержится множество подобных выбоин, практически полностью заполненных реголитом и прочими осадочными породами. Это говорит в пользу того, что марсианские равнины действительно содержат в себе огромное количество осадочных океанических пород.

Эти породы, судя по возрасту кратеров, начали скапливаться на дне океанов Марса примерно 3,65 миллиарда лет назад. Вскоре после этого океаны или испарились в космос, или "утекли" в эти заполненные камнем ущелья, и Марс приобрел почти современный вид.

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Примерно через 450 миллионов лет часть этих запасов воды, благодаря вспышке геологической активности и серии извержений вулканов в разных уголках Марса, растаяла и образовала подземные реки, которые постепенно поднимались к поверхности, где вода испарялась или превращалась в лед.

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