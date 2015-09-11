Ученые выяснили природу происхождения каналов на Марсе

Сети гигантских каньонов на Марсе, которые астрономы 19 века ошибочно считали "каналами марсиан", были порождены гигантскими подземными реками, возникшими 3,2 миллиарда лет назад в результате таяния последних остатков океана Марса в самых глубоких каньонах на его дне.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.

"Мы выяснили, что осадочные породы, накапливавшиеся на дне океанов Марса в самые ранние этапы их существования, могли похоронить под собой огромные запасы воды с поверхности планеты. Это событие само по себе могло послужить причиной того, почему Марс превратился в ледяную пустыню. Возможно, что в этих отложениях, часть из которых сейчас выходит на поверхность, сохранились следы среды, способной поддерживать жизнь", — заявил Алексис Родригез (Alexis Rodriguez) из Планетологического института в Тусоне (США).

Как объясняет Родригез, последние несколько десятилетий ученые считали, опираясь на данные, собранные космическими аппаратами из серии "Викинг", что знаменитые каналы на поверхности Марса возникли в результате таяния южной полярной шапки красной планеты и появления временных рек, чьи русла прочертили сеть из множества глубоких и широких каньонов на ее поверхности.

Авторы статьи усомнились в этом, так как многие каналы расположены далеко от южного полюса, и их узор в некоторых местах совершенно не соответствует тому, как должна была течь вода после таяния полярной шапки. Кроме того, большое количество каналов присутствует в северном полушарии Марса, на очень большом расстоянии от южного полюса.

Родригез и его коллеги попытались найти ответ на эту загадку, изучая снимки каналов на северной равнине Хриса, в долинах Маринера и некоторых других регионах Марса, которые были изучены при помощи зонда MRO.

Изучив структуру каналов, их расположение, количество и устройство кратеров рядом с ними, геологи раскрыли две необычных вещи. Во-первых, каналы на разных равнинах происходили из разных источников и не были связаны между собой. Во-вторых, они были расположены в окрестностях тех частей равнин, которые в далеком прошлом представляли собой дно океана.

Это натолкнуло ученых на мысль, что в самых глубоких слоях пород, скопившихся на дне океана, может таиться замерзшая вода, попавшая туда в далеком прошлом, когда на Марсе было тепло и у него была плотная атмосфера.

Ученые проверили эту идею, изучив структуру кратеров в окрестностях подобных впадин. Как оказалось, вокруг них содержится множество подобных выбоин, практически полностью заполненных реголитом и прочими осадочными породами. Это говорит в пользу того, что марсианские равнины действительно содержат в себе огромное количество осадочных океанических пород.

Эти породы, судя по возрасту кратеров, начали скапливаться на дне океанов Марса примерно 3,65 миллиарда лет назад. Вскоре после этого океаны или испарились в космос, или "утекли" в эти заполненные камнем ущелья, и Марс приобрел почти современный вид.

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Примерно через 450 миллионов лет часть этих запасов воды, благодаря вспышке геологической активности и серии извержений вулканов в разных уголках Марса, растаяла и образовала подземные реки, которые постепенно поднимались к поверхности, где вода испарялась или превращалась в лед.