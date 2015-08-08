Ученые нашли на Марсе следы крупного озера

Ученые нашли на Марсе следы озера, которое в глубокой древности могло быть наполнено водой, пригодной для существования жизни.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Geology.

Группа исследователей из University of Colorado Boulder изучила на Красной планете покрытую солью территорию размером около 18 квадратных миль, расположенную вблизи посадки марсохода Opportunity, и пришла к выводу, что в глубоком прошлом Марса это могло быть озеро с большим объемом воды.

Как известно, большое количество солевых отложений является одним из признаков испарения водоемов. С помощью цифрового картографирования местности и минералогического анализа ученые пришли к выводу, что это могло быть одно из последних крупных озер Марса, существовавшее очень долго.

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Изучив особенности солевого отложения исследователи подсчитали, что уровень солености воды в озере мог быть на уровне земных океанов, а это значит, что его водная среда могла быть вполне пригодной для существования микробов.