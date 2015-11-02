Индийский спутник Astrosat получил первые снимки черной дыры

Индийская многоволновая обсерватория AstroSat провела первую в своей жизни сессию наблюдений за черной дырой PKS 2155-304 в созвездии Южной Рыбы в мягком рентгеновском диапазоне и передала на Землю полученные данные, сообщает пресс-служба ISRO.

Читайте такжеАстрономы впервые увидели "звезду смерти""Мы с опаской ожидали этого момента с 28 сентября, момента вывода спутника на орбиту. Крайне радостно видеть то, что все зеркала работают в идеальной гармонии и создают рентгеновскую картинку на микроскопической матрице, расположенной в двух метрах от них. Температура камеры поддерживается на уровне в минус 82 градуса Цельсия, и нам удалось достичь проектной чувствительности и необходимого разрешения", — заявил Кулиндер Сингх из Института фундаментальных исследований Таты в Мумбаи (Индия).

Речь идет о проверке последнего инструмента обсерватории – телескопа SXT, предназначенного для наблюдения за объектами далекого космоса в мягком рентгене. Данный прибор представляет собой сложнейшую конструкцию из 320 золотых зеркал, собранных в 40 "ракушек", повернутых относительно друг друга особым образом.

Первой целью для SXT стал рентгеновский источник PKS 2155-304, сверхмассивная черная дыра в галактике в созвездии Южной Рыбы, удаленная от нас на 1,5 миллиарда световых лет, сообщает РИА Новости.

Ее джет – выплевываемая материя, разогретая до сверхвысоких температур и разогнанная до околосветовых скоростей – направлен в сторону Земли. Благодаря этому PKS 2155-304 является одним из самых ярчайших рентгеновских и радиоисточников на ночном небе южного полушария планеты.