Астрономы увидели, как появляется литий во время вспышек новых звезд

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Astrophysical Journal Letters.

"Это очень важный шаг в изучении того, как формировалась наша Галактика. Если представить историю химической эволюции Млечного Пути в качестве гигантского паззла, то литий, появляющийся в новых звездах, является одним из центральных и самых важных кусочков этой картины, которой нам не доставало", — заявил Массимо Делла Валле (Massimo Della Valle) из Обсерватории Каподимонте в Неаполе (Италия).

Делла Валле и его коллеги приблизились к нахождению этой детали космического "паззла", наблюдая за так называемой новой звездой V1369, вспыхнувшей в созвездии Центавра в 2013 году, при помощи 2,2 метрового телескопа в обсерватории Ла-Силла в Чили.

Новые звезды не являются новыми светилами по своей природе. Как объясняют ученые, их появление на ночном небе объясняется взрывными процессами в давно существующих двойных звездных системах, один из компонентов которых является белым карликом, а второй — звездой чуть легче и холоднее Солнца.

Более массивный белый карлик "высасывает" из компаньона водород, и в какой-то момент его масса достигает критической отметки и он взрывается, из-за чего яркость звезды возрастает в десятки тысяч раз. Спустя дни, а иногда и годы, яркость звезды падает, однако существуют и повторные новые, где термоядерные "самоподрывы" могут происходить по нескольку раз.

Достаточно долгое время астрономы считали, как объясняет Делла Валле, что новые звезды являются одним из основных источников лития в нашей Галактике, чья концентрация в недрах "настоящих" молодых светил гораздо больше, чем она должна быть в соответствии с теорией химической эволюции Вселенной.

У авторов статьи появилась возможность проверить эту идею на практике в декабре 2013 года, когда в созвездии Центавра вспыхнула ярчайшая в этом тысячелетии новая звезда, необычно долго прожившая на ночном небе – около 40 дней. Сила этой вспышки была настолько высока, что ее можно было видеть даже невооруженным глазом.

Наблюдая за изменениями в спектре этой вспышки при помощи инструментов телескопа в Ла-Силле и специального спектрографа PUCHEROS, Делла Валле и его коллеги смогли подтвердить, что атомы лития действительно рождаются в ходе термоядерного взрыва новой, и вычислить их массу.

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Этого количества лития – 950 тысяч триллионов тонн, что соответствует массе карликовой планеты Цереры, хватает для того, чтобы объяснить наличие излишков лития в недрах молодых звезд. Таким образом, экзотические сценарии рождения атомов этого металла не требуются для объяснения того, почему его аномально много в нашей Галактике, заключают ученые.