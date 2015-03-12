Ближайшая к Солнцу экзопланета в Альфе Центавра оказалась суперземлей

Астрономы из США определились с массой ближайшей к Солнцу экзопланеты Альфа Центавра B b. Ученые сообщили, что она, скорее всего, является суперземлей. Результаты своих исследований авторы направили на публикацию в The Astrophysical Journal, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Science News, передает Лента.ру.

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Ученые не могут точно определить массу Альфы Центавра B b из-за отсутствия надежных данных о наклонении орбиты, по которой это небесное тело вращается вокруг своей звезды. Само нахождение экзопланеты у светила вызывает небольшой доплеровский сдвиг в его излучении, однако для выяснения массы Альфы Центавра B b необходимо точное определение ориентации орбиты по отношению к наблюдателю на Земле.

Так, если он смотрит на орбиту сбоку, то расчеты показывают, что экзопланета оказывается суперземлей и имеет массу, примерно до трех раз большую массы Земли. В случае, если астрономы наблюдают орбиту сверху, то Альфу Центавра B b можно считать горячим юпитером. Промежуточные ориентации орбиты отвечают промежуточным массам.