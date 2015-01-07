Ученые получили самое точное в истории изображение спиральной галактики

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на spacetelescope.

Ученым удалось запечатлеть подробнейшее изображение трети Туманности Андромеды – спиральной галактики Messier 31, которая в далеком будущем столкнется с нашей галактикой Млечный Путь.

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На изображении большие группы голубых звезд в галактике обозначают расположение звездных скоплений и области звездоформирования в спиральных рукавах.

Галактика Андромеда находится всего в 2,5 миллионах световых лет от Земли и содержит примерно 1 триллион звёзд, что в 2,5–5 раз больше Млечного Пути.