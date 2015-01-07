Ученые получили самое точное в истории изображение спиральной галактики
03:38, 07 января 2015Наука и IT
7483 0
Самое подробное в истории изображение спиральной галактики, показывающее не менее 100 миллионов звезд и тысячи звездных скоплений, получили астрофизики с помощью космического телескопа "Хаббл".
Ученым удалось запечатлеть подробнейшее изображение галактики / NASA
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на spacetelescope.
Ученым удалось запечатлеть подробнейшее изображение трети Туманности Андромеды – спиральной галактики Messier 31, которая в далеком будущем столкнется с нашей галактикой Млечный Путь.
Читайте такжеУченые открыли первую в 2015 году комету
На изображении большие группы голубых звезд в галактике обозначают расположение звездных скоплений и области звездоформирования в спиральных рукавах.
Галактика Андромеда находится всего в 2,5 миллионах световых лет от Земли и содержит примерно 1 триллион звёзд, что в 2,5–5 раз больше Млечного Пути.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter