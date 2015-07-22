Белые пятна на Церере могут означать наличие на ней атмосферы

Такое заявление сделал планетолог Кристофер Рассел из команды станции Dawn на заседании Исследовательского центра Эймса в Калифорнии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Nature.

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Согласно информации ученых, над белыми пятнами, расположенными в кратерах на поверхности карликовой планеты, нередко появляется туманная дымка. По мнению Кристофера Рассела, яркие пятна "могут представлять собой фрагмент атмосферы в данном регионе Цереры".

Наличие дымки свидетельствует, что белые пятна образованы льдами, а не солями, как полагают некоторые ученые. Дымка, исходя из наблюдений, закрывает собой около половины кратера и не выходит за его пределы.

Яркие белые пятна на поверхности Цереры благодаря автоматической межпланетной станции Dawn исследователи наблюдают в последние несколько месяцев. Их природа для специалистов до сих пор окончательно не ясна. Выяснить ее ученые надеются, когда аппарат приблизится к карликовой планете.

Как отметил Кристофер Рассел, дымку над кратером на Церере в 2014 году обнаружила космическая обсерватория Herschel Европейского космического агентства. Тогда же ученые предположили, что Церера может быть геологически активной. Однако дымку астрономы зафиксировали один раз и над одним участком.

Станция Dawn уточнила и размеры карликовой планеты - она оказалась на 4% меньше и, соответственно, несколько плотнее, чем считалось ранее. Также Кристофер Рассел сравнил обнаруженную на Церере пирамидальную гору высотой около 5 км с горами на другой карликовой планете - Плутоне.

Станция Dawn достигла Цереры 6 марта 2015 года. Ожидается, что 13 августа аппарат NASA приблизится к карликовой планете на расстояние 1,5 тыс. км. Станция была запущена 27 сентября 2007 года с помощью ракеты-носителя Delta-2 с космодрома на мысе Канаверал в США. Стоимость проекта составляет около $500 млн.

Церера открыта в 1801 году итальянцем Джузеппе Пиацци и названа в честь древнеримской богини плодородия. Диаметр космического объекта составляет 950 км, что делает его самым крупным небесным телом в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Церера примерно на треть состоит изо льда. В 2006 году Международный астрономический союз принял решение отнести ее не к астероидам, а к карликовым планетам.