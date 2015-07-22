Белые пятна на Церере могут означать наличие на ней атмосферы
Белые пятна на поверхности Цереры указывают на наличие на некоторых участках карликовой планеты атмосферы.
Такое заявление сделал планетолог Кристофер Рассел из команды станции Dawn на заседании Исследовательского центра Эймса в Калифорнии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Nature.
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Согласно информации ученых, над белыми пятнами, расположенными в кратерах на поверхности карликовой планеты, нередко появляется туманная дымка. По мнению Кристофера Рассела, яркие пятна "могут представлять собой фрагмент атмосферы в данном регионе Цереры".
Наличие дымки свидетельствует, что белые пятна образованы льдами, а не солями, как полагают некоторые ученые. Дымка, исходя из наблюдений, закрывает собой около половины кратера и не выходит за его пределы.
Яркие белые пятна на поверхности Цереры благодаря автоматической межпланетной станции Dawn исследователи наблюдают в последние несколько месяцев. Их природа для специалистов до сих пор окончательно не ясна. Выяснить ее ученые надеются, когда аппарат приблизится к карликовой планете.
Как отметил Кристофер Рассел, дымку над кратером на Церере в 2014 году обнаружила космическая обсерватория Herschel Европейского космического агентства. Тогда же ученые предположили, что Церера может быть геологически активной. Однако дымку астрономы зафиксировали один раз и над одним участком.
Станция Dawn уточнила и размеры карликовой планеты - она оказалась на 4% меньше и, соответственно, несколько плотнее, чем считалось ранее. Также Кристофер Рассел сравнил обнаруженную на Церере пирамидальную гору высотой около 5 км с горами на другой карликовой планете - Плутоне.
Станция Dawn достигла Цереры 6 марта 2015 года. Ожидается, что 13 августа аппарат NASA приблизится к карликовой планете на расстояние 1,5 тыс. км. Станция была запущена 27 сентября 2007 года с помощью ракеты-носителя Delta-2 с космодрома на мысе Канаверал в США. Стоимость проекта составляет около $500 млн.
Церера открыта в 1801 году итальянцем Джузеппе Пиацци и названа в честь древнеримской богини плодородия. Диаметр космического объекта составляет 950 км, что делает его самым крупным небесным телом в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Церера примерно на треть состоит изо льда. В 2006 году Международный астрономический союз принял решение отнести ее не к астероидам, а к карликовым планетам.