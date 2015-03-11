Ученые предположили, что Млечный Путь может быть больше в полтора раза

Результаты их исследований должны быть опубликованы в Astrophysical Journal, а кратко о них сообщает Discovery News. Об этом сообщает Lenta.ru.

К такому выводу ученые пришли, рассмотрев при помощи Sloan Digital Sky Кольцо Единорога — кольцеобразную цепочку из звезд, которая окружает Млечный Путь. В настоящее время считается, что она образовалась в результате притяжения Галактикой материи из гипотетической Карликовой галактики в Большом Псе.

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Если наблюдения ученых подтвердятся, то поперечные размеры Млечного Пути увеличатся со ста тысяч световых лет до 150 тысяч. Само Кольцо Единорога начинается примерно с 65 миллионов световых лет от центра Галактики и простирается до 200 миллионов световых лет от нее. Оно содержит звездной материи на примерно сто миллионов солнечных масс.

Теперь ученые полагают, что необычная структура Кольца Единорога обусловлена гравитационным влиянием материи вне Млечного Пути, например карликовых галактик. Геометрия кольца свидетельствует о наличии возмущения, которое присутствует также в облаках межзвездных газа и пыли.