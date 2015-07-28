Ученые создали подводный дрон-компаньон дайвера (видео)

Дрон для работы под водой обеспечит безопасность дайверов, сообщает ZN.UA со ссылкой на Forbes.

Опускаясь под воду, дайверы могут столкнуться с большим количеством разнообразных опасностей, таким как гипоксия, гипотермия и другие опасные воздействия окружающей среды. Более того, любое повреждение в оборудовании может привести к смерти дайвера.

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Для того, чтобы избежать подобных опасностей, каждому дайверу необходимо наличие специального компаньона. Такими компаньонами могут стать новые дроны, разработанные специально для сопровождения дайвера.

Роботы разработаны для того, чтобы поддерживать связь между дайвером и центром управления на поверхности, и для обеспечения навигации под водой.

Подводный робот имеет три основные функции: выполняет навигацию, следит, чтобы организм дайвера не перегружался, помогает ему выполнять основные задачи с помощью камеры и фонаря.