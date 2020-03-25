Apple добавила полную поддержку мыши для iPad в новой iPad OS

Впервые поддержка мыши появилась в бета-версии iPad OS 13.0, но для ее активации нужно было совершить ряд непростых действий в настройках iPad.

Американская корпорация Apple на вышедшей 24 марта операционной системе iPad OS 13.4 добавила полную поддержку мыши и трекпада.

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В компании заявили, что любой iPad с новой операционной системой будет поддерживать эту функцию, сообщает kommersant со ссылкой на The Verge.

Впервые поддержка мыши появилась в бета-версии iPad OS 13.0, однако для ее активации необходимо было совершить ряд довольно непростых действий в настройках iPad. Теперь же iPad будет сразу работать либо с Apple Magic Mouse 2 или Magic Trackpad 2, либо с мышью или трекпадом сторонних производителей.

Еще одна новая функция OS - введение общего доступа к папкам iCloud Drive, который позволяет обмениваться папками, используя ссылку, например, Box или Dropbox. Тогда другие пользователи могут получить доступ к содержимому папки и видеть изменения в реальном времени.

Обновление также включает в себя девять новых стикеров Memoji, обновленную панель инструментов в приложении «Почта», а также исправления ошибок.