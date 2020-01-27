Apple хочет запатентовать стеклянный моноблок iMac (фото)

Корпус устройства будет изготовлен из стекла и сделан в форме изогнутого листа.

Компания Apple подала на регистрацию патент на дизайн компьютера-моноблока - то есть со встроенными клавиатурой и экраном.

заявка на соответствующий патент содержится на сайте Бюро патентов и торговых марок США, сообщает Громадське со ссылкой на The Verge.

Корпус устройства будет изготовлен из стекла и иметь форму изогнутого листа.

В патенте описывается, как средства ввода (клавиатура) и вывода (дисплей) компьютеров iMac можно объединить в рамках одного блока, сделанного из стекла в форме несколько изогнутого листа. Для обеспечения устойчивости сзади создадут подпорку.

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The Verge отмечает, что это впервые Apple предлагает использовать такое количество стекла для корпуса своих устройств. «Амбициозным» называют обозреватели издания идею объединить все средства ввода и вывода информации в один блок.

Одно из чертежей, которые прилагаются к патенту, показывают, что будущий iMac можно будет даже складывать для удобства транспортировки.

А еще к нему можно будет подключить фирменные ноутбуки Apple MacBook.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Apple анонсировала новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro. Новая модель, которую Apple без лишней скромности называет "лучшим в мире" профессиональным ноутбуком, заменит собой 15-дюймовую версию.