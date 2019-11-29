Главный дизайнер Apple официально ушел из компании

Биография Джони Айва была удалена со страницы сайта Apple, на которой содержались сведения о руководителях компании.

Директор по дизайну Apple Джони Айв (Jony Ive) официально покинул компанию.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что на официальном сайте корпорации исчезла фотография Айва, которая раньше была опубликована в разделе руководителей компании.

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О том, что Айв собирается уйти из Apple стало известно в июне. Он планирует создать собственную студию дизайна LoveFrom и запустить ее в следующем году. Ожидается, что теперь обязанности главного дизайнера компании будут выполнять вице-президент по промышленному дизайну Эванс Ханки и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай.

Отмечалось, что после новости о том, что главный дизайнер Apple планирует покинуть компанию, акции корпорации на бирже Nasdaq упали на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на 9 миллиардов долларов.

Джони Айв пришел в Apple в 1992 году. Он известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.