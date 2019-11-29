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Главный дизайнер Apple официально ушел из компании

05:15, 29 ноября 2019
Наука и IT
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На официальном сайте корпорации исчезла фотография Айва

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что на официальном сайте корпорации исчезла фотография Айва, которая раньше была опубликована в разделе руководителей компании.

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О том, что Айв собирается уйти из Apple стало известно в июне. Он планирует создать собственную студию дизайна LoveFrom и запустить ее в следующем году. Ожидается, что теперь обязанности главного дизайнера компании будут выполнять вице-президент по промышленному дизайну Эванс Ханки и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай.

Отмечалось, что после новости о том, что главный дизайнер Apple планирует покинуть компанию, акции корпорации на бирже Nasdaq упали на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на 9 миллиардов долларов.

Джони Айв пришел в Apple в 1992 году. Он известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.

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Теги: #компания Apple