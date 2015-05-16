Российский «Протон» не смог вывести на орбиту мексиканский спутник

Мексиканский телекоммуникационный спутник MexSat-1, который должен был быть выведен на орбиту российской ракетой-носителем «Протон-М», вероятнее всего утрачен.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли.

При выводе аппарата на орбиту произошла нештатная ситуация в работе двигателя третьей ступени. Интернет-трансляция была прервана. Телеметрия с ракеты-носителя «Протон-М» прекратилась за минуту до отделения спутника, сообщил источник агентству.

По словам источника, все запуски ракет-носителей типа "Протон-М" будут приостановлены до выяснения причин аварии "Протона", выводившего на орбиту мексиканский спутник Mexsat-1.

"Данный пуск можно считать аварийным. Мексиканский космический аппарат утрачен. Запуски ракет типа "Протон" в связи с этим будут приостановлены до выяснения причин произошедшего", — сказал собеседник агентства.

Аппарат MexSat-1 была запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Он был рассчитан на 15-летнюю работу на геостационарной орбите для обеспечения функционирования наземных терминалов с мобильной связью 3,5G. Сейчас на орбите уже находится три спутника системы MexSat, а следующий будет выведен с помощью американской ракеты-носителя.

Пуск MaxSat-1 планировалось провести еще 29 апреля, однако пуск был перенесен по просьбе производителя, компании Boeing, которая проводила донастройку оборудования.

Напомним, двигатели грузового корабля "Прогресс - М-26М" в ночь с пятницы на субботу не включились для проведения коррекции высоты орбиты Международной космической станции (МКС), хотя команда на их включение была выдана подмосковным ЦУПом.