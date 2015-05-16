Очередная неудача России в космосе – "Прогресс" не смог поднять орбиту МКС

Двигатели грузового корабля "Прогресс - М-26М" в ночь с пятницы на субботу не включились для проведения коррекции высоты орбиты Международной космической станции (МКС), хотя команда на их включение была выдана подмосковным ЦУПом.

Об этом ТАСС сообщил 16 мая источник в ракетно-космической области.

"Наземными службами была выдана команда на проведение маневра, но по данным американской стороны, двигатели корабля "Прогресс" не включились. Причины изучаются", - сказал собеседник агентства. Позже он уточнил, что провести коррекцию орбиты не удалось из-за того, что система управления движением корабля "Прогресс" заблокировала включение его двигателей.

"Наземными службами не была получена команда о готовности двигателей на включение. Системой управления движением корабля был выдан запрет на включение двигателей", - сказал собеседник.

По его словам, без определения причины, почему двигатели не были готовы к включению, хотя перед началом коррекции все шло штатно и Центр управления полетами не заметил каких-либо отклонений в работе систем корабля, невозможно говорить о новых сроках очередной коррекции.

"Баллистические условия не позволяют сделать это в ближайшие дни. - Как минимум ни сегодня, ни завтра", - сказал собеседник.

Как уточнил собеседник агентства, новые сроки проведения коррекции МКС будут согласованы с Хьюстоном после определения причин, произошедшей нештатной ситуации.

Он также рассказал, руководство Роскосмоса проинформировано о нештатной ситуации при коррекции орбиты МКС, в ближайшее время в ЦУПе пройдет совещание на эту тему.

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Ранее он сообщил ТАСС, что специалисты подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) начали осуществлять операцию по увеличению средней высоты орбиты полета МКС.

Маневр должен был проводитьcя с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс М-26М".

Двигатели корабля "Прогресс" должны были включиться в расчетное время, проработать 901 секунду (чуть более 15 минут) и придать станции импульс в 1,64 м/с. В результате маневра средняя высота орбиты полета МКС поднялась бы на 2,8 км и составила бы 401,8 км.

Напомним, 8 мая сгорел в плотных слоях атмосферы российский ТГК "Прогресс М-27М".