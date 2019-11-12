Google запустила секретный проект по сбору медицинских данных - СМИ

Проект носит название «Соловей», он стартовал в прошлом году.

Компания Google в тайне от пациентов и врачей собирает медицинские данные в лечебных учреждениях в 21 штате. Проект носит название «Соловей», он стартовал в прошлом году.

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Google собирает информацию, включающую результаты лабораторных исследований, диагнозы врачей и записи о госпитализации, полную историю болезни - имена пациентов и даты рождения, передает kommersant со ссылкой на The Wall Street Journal. По крайней мере 150 сотрудников Google уже имеют доступ к большей части данных о десятках миллионов пациентов.

Ранее стало известно, что 6 из 15 самых популярных фитнес-трекеров и мобильных приложений из раздела «Здоровье» годами передавали данные о пользователях Facebook, даже не предупреждая об этом. Социальная сеть моментально узнавала об изменениях веса человека, его сердечном ритме или менструальном цикле, как только пользователь вводил эти данные в телефон.